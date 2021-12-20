Цены на загородные дома достигли максимума: возможно ли удешевление в 2022 году

В течение 2021 года стоимость загородных домов увеличилась на 20%. Такие цены частично не соответствуют рыночным возможностям покупателей.

Однако, как отмечают эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, ожидать удешевления "квадратов" не стоит. В первой половине следующего года цены на загородные дома и земельные участки останутся стабильными.

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Что будет с ценами на частные дома в 2022 году

Говоря о пригородах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова, эксперты отмечают, что возможный рост на уровне 5%.

"Средний рост цен возможен только на земельные участки площадью 8 – 10 соток с подведенными коммуникациями и на частные дома площадью до 150 квадратных метров, которые находятся на расстоянии 10 – 15 километров от крупнейших украинских городов. Увеличение цен в этих категориях может составлять 3 – 5 %", – прогнозирует АСНУ.



В первой половине 2022 года цены на загородные дома останутся стабильными / Фото Pexels

По мнению экспертов, спрос в данном сегменте практически иссяк. В таких условиях значительный рост цен невозможен.

В целом, активизация рынка ожидается с апреля по июнь. Конкретно в этот период цены на пригородное жилище обычно растут на 10%. При этом стоимость может увеличиться исключительно на востребованные объекты – небольшие участки с коммуникациями (60% спроса) и комфортабельные дома в живописных зонах (70%).