Однак, зазначають експерти Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України, очікувати здешевлення "квадратів" не варто. У першій половині наступного року ціни на заміські будинки та земельні ділянки під будівництво залишаться стабільними.

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Що буде із цінами на приватні будинки у 2022 році

Говорячи про передмістя Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, експерти зазначають, що можливий ріст на рівні 5%.

"Середнє зростання цін можливе лише на земельні ділянки площею 8 – 10 соток з підведеними комунікаціями та на приватні будинки площею до 150 квадратних метрів, що знаходяться на відстані 10 – 15 кілометрів від найбільших українських міст. Збільшення цін у цих категоріях може становити 3 – 5%", – прогнозує АСНУ.

У першій половині 2022 року ціни на заміські будинки залишаться стабільними / Фото Pexels

На думку експертів, попит у даному сегменті практично вичерпався. У таких умовах значне зростання цін неможливе.

Загалом активізація ринку очікується з квітня по червень. Саме в цей період ціни на заміське житло традиційно зростають на 10%. При цьому вартість може збільшитись виключно на затребувані об'єкти – невеликі ділянки з комунікаціями (60% попиту) та комфортні будинки у мальовничих зонах (70%).