На що очікувати українцям, які готові проінвестувати у нерухомість, розповів експерт із нерухомості Денис Петров.

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Що відбувається на ринку нерухомості Києва: актуальний стан та прогнози

Взагалі – майже дно. Дна поки не досягли, а коли досягнемо – залежатиме від зимового періоду. Загалом середня вартість по Києву як була 1200 доларів (за квадратний метр – 24 канал), так і залишилась. Є очікування, що буде здешевлення, але не з українською ментальністю,

– коментує він ситуацію на первинному ринку нерухомості.

Експерт підкреслив, що попит відсутній через курсову різницю та подорожчання будматеріалів. Приміром, скло в Україну поставляється з інших країн, а через труднощі з логістикою зараз ціни на імпорт збільшились.

Петров також описав структуру первинного ринку в Україні:

30% – інвестори ;

; 30% – бізнесмени , які купують нерухомість для подальшої реалізації, зокрема для здачі в оренду;

, які купують нерухомість для подальшої реалізації, зокрема для здачі в оренду; 20 – 30% – громадяни, які купують собі або дітям.

Зараз грошей на ринку немає, а якщо держава не покриє перші 60% приватних інвесторів через доступну іпотеку, настане колапс. Вже більшість столичних забудовників припинили свою роботу.

Також погіршує становище закон, ухвалений Верховною Радою 20 вересня. Він вносить зміни до Податкового кодексу щодо операцій з нерухомим майном. Тобто забудовники та девелопери тепер зобов'язані використовувати касові апарати для операцій із нерухомістю. Це, на думку експерта, витіснить з ринку приватних інвесторів.

Адже до цього сфера перебувала в сірому ринку, куди держава не втручалась. Приватні інвестори замінювали собою державу і банки. Вони фактично кредитували і інвестували забудовників. Це й було джерелом коштів для будівництва. У Європі цього давно немає. Банки були непричетні, бо в нас немає реєстрації первинних угод. Зараз її намагаються запровадити і оподатковувати,

– зазначив Петров.

Раніше до процесу будівництва було залучено первинного інвестора, покупця та забудовника, а тому про обсяг цих угод ніхто не знав, крім відділу продажів самого забудовника.