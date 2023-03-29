Село в центре города: чем особенный English Manor House в Торонто

В Торонто выставили на продажу усадьбу в английском стиле. Сады вокруг дома напоминают уютную деревенскую местность.

Форест-Хилл – один из самых богатых районов Торонто, в его пределах расположены некоторые из самых популярных частных школ Онтарио. Этот район привлекает семьи с детьми, желающими жить вблизи центра города, но иметь дом с большим участком. Здесь расположен English Manor House.

Обратите внимание Как проверить застройщика в период военного положения: пошаговая инструкция

Английский дом в Торонто

Дом осовременили и сделали в нем ремонт, но сохранил он много старинных элементов. Внимание к деталям заметно в фойе с каменным полом. Французская дверь ведет в главный холл с дубовым покрытием, двойным шкафом для одежды и балочным потолком.

За пределами зала расположены несколько главных комнат, в том числе гостиная, библиотека и столовая. Благодаря высоким и мансардным окнам интерьер очень просторный – солнце попадает в зону завтрака и центральную островную кухню. Дверь из свинцового стекла ведет в семейную комнату.



Библиотека и гостиная / Фото Barry Cohen Homes

Основные комнаты расположены на втором этаже. Там есть двойная гардеробная и две спальни с ванными комнатами. На третьем этаже есть две спальни, ванная комната и гостиная.

Игровая комната, комната отдыха, сауна, кладовая и отдельная спальня расположены на нижнем уровне. То есть в общем в доме есть шесть спален и девять ванных комнат.

Дорога в центр занимает примерно 20 минут. Цена недвижимости составляет около 6,7 миллионов долларов США.