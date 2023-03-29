Форест-Гілл – один із найзаможніших районів Торонто, в його межах розташовані деякі з найпопулярніших приватних шкіл Онтаріо. Цей район приваблює сім’ї з дітьми, які хочуть жити поблизу центру міста, але мати будинок з великою ділянкою. Саме тут розташований English Manor House.

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Англійська садиба в Торонто

Будинок осучаснили та зробили в ньому ремонт, але він зберіг багато старовинних елементів. Увага до деталей помітна у фоє з кам'яною підлогою. Французькі двері ведуть до головного холу з дубовим покриттям, подвійною шафою для одягу та балковою стелею.

За межами залу розташовані кілька головних кімнат, у тому числі вітальня, бібліотека та їдальня. Завдяки високим та мансардним вікнам інтер'єр дуже просторий – сонце потрапляє в зону для сніданку та центральну острівну кухню. Двері зі свинцевого скла ведуть до сімейної кімнати.



Бібліотека та вітальня / Фото Barry Cohen Homes

Основні кімнати розміщені на другому поверсі. Там є подвійна гардеробна та дві спальні з ванними кімнатами. На третьому поверсі є ще дві спальні, ванна кімната та вітальня.

Ігрова кімната, кімната для відпочинку, сауна, комора та окрема спальня розташовані на нижньому рівні. Тобто загалом у будинку є шість спалень і дев'ять ванних кімнат.

Дорога до центру займає приблизно 20 хвилин. Ціна нерухомості становить близько 6,7 мільйона доларів США.