Городской оазис: сколько стоит жилье в частном каньоне Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе продонируют стать владельцами волшебного дома в частном каньоне. Жилье расположено на отдаленном оазисе, в очень красивом и спокойном месте.

Этот дизайн 1975 года, вдохновленный современным архитектором середины века Джоном Лотнером, безупречен. И качество изготовления дома и материалы, среди которых дерево, стекло и камень – все премиумклассы.

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Жемчужина на удаленном оазисе

Цена этого кусочка рая составляет 4 995 000 долларов. Но если вы не хотите покупать сразу, можете арендовать дом с тремя спальнями за 17 500 долларов в месяц.

Жилье вмещает три спальни и три ванные комнаты. Площадь дома – 278 квадратных метров. Большие стеклянные стены, мансардные окна и консольные крылья спальни – то, что отличает его от всех остальных.

Интерьер роскошный / Фото The MLS

"Если вы хотите жить в частном природном оазисе, но наряду с достопримечательностями, – это именно то, что нужно. Невероятная архитектура захватывает дыхание и идеально работает в этом уникальном, богатом пространстве", – говорят агенты по недвижимости.

Кухня находится на первом этаже. Главный люкс со спа-центром – на втором. Далее на третьем этаже есть гостевая комната со стеклянным балконом.

И хотя многие преимущества видны невооруженным глазом, дом имеет целый ряд скрытых высокотехнологичных функций. Среди них – система умного дома, автоматизированное освещение, встроенная звуковая система и автоматические жалюзи.