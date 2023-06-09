Жизнь мечты: в Северной Каролине продают частный остров с роскошной недвижимостью

Для большинства людей частный остров – это территория, предназначенная только для отдыха. Но собственность, известная как Merancas Island, предлагает все, что только можно для прекрасной жизни.

Остров площадью 1300 квадратных метров и 4,5 акра расположен на излюбленном озере Северной Каролины Норман. Его продают за 22 миллиона долларов.

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Невероятный остров Меранкас

Недвижимость на острове построили в соответствии с курортными стандартами. "Это действительно ощущение, будто ты попадаешь в спа-центр на Гавайях, с момента, когда проходишь через ворота", – говорит агент по листингу Джессика Грир.

Роскошный основной дом / Фото Realtor

Пять спален и восемь ванных комнат расположены в основном дома и пансионате. Среди других удобств – теннисный корт, крытый бассейн, частный причал для лодок и просторный гараж.

В доме есть кухня для гурманов с посудомоечной и винным погребом. Основной люкс занимает всю восточную часть верхнего этажа. Он включает гидромассажную ванну и три гардеробных, имеет доступ к тренажерному залу и танцевальной студии.

Жилье роскошное и очень удобное / Фото Realtor

Пешеходные дорожки и уникальные скульптуры пестрят по всей территории, которую бережно ухаживал архитектор Гарри Шредер. Он спроектировал имение, завершенное в 2000 году, с нуля.

"Остров был пустым и неблагополучным, когда Мерманы купили его у предыдущих владельцев. В целом это был пятилетний процесс, чтобы стабилизировать дамбу, подвести коммуникации и построить дом и другие сооружения", – объясняет Гриер.

Если дом будет продан по указанной цене, то он станет одним из самых дорогих в истории Северной Каролины.