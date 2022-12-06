Первичный рынок жилья переживает особенно трудные времена: стоит ли ждать улучшений в 2023 году

Риски для украинских застройщиков и инвесторов сейчас едва ли не самые большие за последние 15 лет. Значительное количество девелоперских компаний находится на грани банкротства, а до 30% инвесторов не способны погасить накопленную задолженность по платежам.

Из-за перечисленных факторов строительство жилья напрямую и косвенно будет зависеть от хода войны, безопасности жизни граждан, динамики освобождения Украины от захватчиков и экономической ситуации в стране. Об этом сообщил 24 каналу Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development.

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Эксперт отмечает, что, учитывая нынешние реалии, все указывает на то, что в 2023 году первичный рынок в дальнейшем будет находиться в сложных условиях.

Что может оживить рынок недвижимости в 2023 году

По мнению Семенцова, положительно повлиять на первичный рынок жилой недвижимости в 2023 году могут:

прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции, что в годовом измерении не превысит 25%,

снижение себестоимости строительства в среднем на 15% в результате конкурентной цены строительных материалов и строительно-монтажных работ;

увеличение уровня доходов граждан в среднем на 15 – 20%,

эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций, направленных на кредитование строительной отрасли и в частности девелоперов под 3 – 5%,

рост уровня спроса; возможность для широких слоев населения стать собственниками жилья с помощью льготных программ по ипотечному кредитованию.

По мнению эксперта, при полном стечении всех факторов в 2023 году может произойти частичное возобновление спроса, но по сравнению с мартом – апрелем 2022 года в пределах 10 – 15%.

В ближайшие 2 – 3 месяца на рынке сохранится минимальный (точечный) спрос на новостройки преимущественно эконом- и комфорт-класса с уровнем готовности от 80% и выше. При этом более 90% покупателей будут заинтересованы в приобретении жилья только в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах, Ужгороде и частично Одессе,

– подчеркнул специалист.

Он напомнил, что себестоимость квадратных метров с начала широкомасштабного вторжения выросла в среднем на 25 – 30% в иностранной валюте, что повлияло на увеличение цен для покупателей.

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В 2023 году возможны тектонические изменения в ведении строительного бизнеса

В 2023 году, несмотря на войну и производные от нее объективные обстоятельства, на первичном рынке жилья вполне возможны следующие сдвиги:

внедрение в девелопменте жилья принципиально новых форм ведения бизнеса , прежде всего это касается привлечения мощных инвесторов еще на старте проекта, в том числе и коммерческих банков, что позволит аккумулировать до 80 – 100% необходимых затрат на строительство того или иного жилого комплекса и будет гарантировать контроль за своевременным выполнением строительных работ,

, прежде всего это касается привлечения мощных инвесторов еще на старте проекта, в том числе и коммерческих банков, что позволит аккумулировать до 80 – 100% необходимых затрат на строительство того или иного жилого комплекса и будет гарантировать контроль за своевременным выполнением строительных работ, новые законы №2518 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" и №2600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" постепенный переход девелоперов на продажу квартир уже после ввода объекта в эксплуатацию,

№2518 "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" и №2600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем" постепенный переход девелоперов на продажу квартир уже после ввода объекта в эксплуатацию, из-за высокого спроса на аренду жилья и существенного дефицита качественного предложения, в 2023 году возможно постепенное развитие новых форматов недвижимости, как, например, сервисные апартаменты.

Эксперт подытожил, что после победы в войне для полноценного обновления первичного рынка жилья понадобится не менее 3 лет. Поэтому грядущий 2023 год может стать лишь основой для будущих положительных изменений.