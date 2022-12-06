Через перераховані фактори, будівництво житла прямо та опосередковано залежатиме від перебігу війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні. Про це повідомив 24 каналу Володимир Семенцов, співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development.

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Експерт наголошує, що, зважаючи на нинішні реалії, все вказує на те, що у 2023 році первинний ринок надалі перебуватиме у скрутних умовах.

Що може пожвавити ринок нерухомості у 2023 році

На думку Семенцова, позитивно вплинути на первинний ринок житлової нерухомості у 2023 році можуть:

прогнозований і контрольований рівень інфляції, що в річному вимірі не перевищить 25%,

зниження собівартості будівництва в середньому на 15% внаслідок конкурентної ціни будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

збільшення рівня доходів громадян в середньому на 15 – 20%,

ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій, спрямованих на кредитування будівельної галузі і зокрема девелоперів під 3 – 5%,

зростання рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власниками житла за допомогою пільгових програм з іпотечного кредитування.

На погляд експерта, за повного збігу всіх факторів, у 2023 році може відбудеться часткове поновлення попиту, але, порівняно з березнем – квітнем 2022 року, в межах 10 – 15%.

У найближчі 2 – 3 місяці на ринку збережеться мінімальний (точковий) попит на новобудови переважно економ- і комфорт-класу з рівнем готовності від 80% і вище. При цьому понад 90% покупців будуть зацікавлені в придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково Одесі,

– наголосив фахівець.

Він нагадав, що собівартість квадратних метрів з початку широкомасштабного вторгнення зросла в середньому на 25 – 30% в іноземній валюті, що вплинуло на збільшення цін для покупців.

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У 2023 році можливі тектонічні зміни у веденні будівельного бізнесу

У 2023 році, попри війну та похідні від неї об’єктивні обставини, на первинному ринку житла цілком можливі такі зрушення:

впровадження в девелопменті житла принципово нових форм ведення бізнесу , насамперед це стосується залучення потужних інвесторів ще на старті проєкту, в тому числі і комерційних банків, що дасть змогу акумулювати до 80 – 100% необхідних витрат на зведення того чи іншого житлового комплексу і гарантуватиме контроль за своєчасним виконанням будівельних робіт,

, насамперед це стосується залучення потужних інвесторів ще на старті проєкту, в тому числі і комерційних банків, що дасть змогу акумулювати до 80 – 100% необхідних витрат на зведення того чи іншого житлового комплексу і гарантуватиме контроль за своєчасним виконанням будівельних робіт, нові закони №2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" і №2600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" обумовлять поступовий перехід девелоперів на продаж квартир вже після введення об'єкта в експлуатацію,

№2518 "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" і №2600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" обумовлять поступовий перехід девелоперів на продаж квартир вже після введення об'єкта в експлуатацію, через високий попит на оренду житла і суттєвий дефіцит якісної пропозиції, у 2023 році можливий поступовий розвиток нових форматів нерухомості, як, наприклад, сервісні апартаменти.

Експерт підсумував, що після перемоги у війні для повноцінного поновлення первинного ринку житла знадобиться щонайменше 3 роки. Тому прийдешній 2023 рік може стати лише підґрунтям для майбутніх позитивних змін.