Такими прогнозами поделилась эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак. Она отметила, что уже сейчас большинство строителей объявили о возобновлении работ на стройплощадках и перешли от аудита к конкретному делу – строительству жилья.

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Сегодняшние сдвиги – это важный сигнал, добавляет Берещак.

Ведь напомню, что мультипликатор жилищного строительства даже по самым скромным подсчетам составляет 6,5 гривен ВВП. Важно, правда, чтобы восстановление строительства, о котором заговорили девелоперы, было реальным. Ведь есть прецеденты, когда компания строит, но точечно, отдельные дома в отдельных комплексах, обходя остальные,

– говорит она.

Менее оптимистично ситуацию описывает глава правления The Wall-Ukraine Виталий Грусевич. Он отметил, что с начала войны большинство девелоперов решили не начинать новые проекты.

"Чтобы не потерять репутацию – достраивают то, что начали. Речь об объектах, имеющих степень готовности не менее 60%. Пока эта тенденция сохранится до конца года. Сейчас начинают действовать новые государственные строительные нормы. Усилено внимание строительству бомбоубежищ и укрытий. Поэтому проекты пересматриваются. Кто запроектировал подземные паркинги, планирует помещение для укрытия. Метод монолитно-каркасного строительства становится наиболее распространенным вариантом", – говорит Грусевич.

Он добавил, что некоторые девелоперы рассматривают возможности расширения портфеля проектов. Те, кто постоянно работал в сфере жилой недвижимости, анализирует рынок коммерческой, в том числе строительство логистических комплексов или складов.

Что ждет рынок недвижимости осенью

При условии, что ситуация на фронте как минимум не будет ухудшаться и даже улучшаться, вероятно, нас ждет возобновление спроса. До конца года есть шанс выйти на восстановление в пределах 40 – 45% от довоенного уровня. По мнению Виктории Берещак, это случится, если рынок будет готов демонстрировать быстрые темпы строительства и восстановления, а девелоперы пойдут на систему гибких поощрений вроде длительной рассрочки в пределах от 3 лет и более.

Спрос будут повышать как инвесторы, так и внутренне перемещенные выезжающие из опасных регионов лица.

В целом рынок ожидает переформатирования: ряд девелоперов могут не пережить сложный год из-за нехватки средств финансирования проектов и несовершенной финансовой модели, а фокус внимания покупателя с деньгами все же будет сосредоточен на концептуальных нишевых проектах с развитой экосистемой для жизни.

Появится отдельная категория покупателей массового социального жилья, как было в 2015 – 2016 годах, однако поголовно уступать в качестве и безопасности даже в сложных экономических условиях украинцы не станут.

Цены продолжат расти под влиянием курсовых факторов и удорожания себестоимости, а срок строительства проектов увеличится по меньшей мере на 4 – 6 месяцев даже при отсутствии простоев из-за вынужденного удлинения логистических цепочек, потери определенных производственных мощностей, дефицита рабочей силы.

По словам Виктории Берещак, стимулом к обновлению рынка должен стать запуск новой государственной программы ипотеки под 3% для четырех категорий граждан:

военные,

медики,

преподаватели,

научные сотрудники.

Кредит на жилье будут выдавать на 20 лет, а работодатели смогут компенсировать то авансовый платеж, то часть тела кредита из бюджетных программ. Сумма компенсации будет зависеть от того, сколько стажа у человека.