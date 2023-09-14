Идеи для черно-белой гостиной: 5 вечно актуальных дизайнов со смелыми акцентами
Источник:Homes & Gardens
Черно-белые гостиные популярны среди тех, кто ищет изысканный и вневременной дизайн. Это сочетание цветов уместно в любом стиле: как изысканном, так и простом, минималистическом.
Черный и белый представляют собой нейтральные цвета, которые идеально сочетаются почти со всеми оттенками. А если придать правильный яркий акцент, то можно создать очень стильный и индивидуальный интерьер. Вот 5 отличных примеров, которые станут хорошими вариантами для вашего будущего ремонта гостиной.
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