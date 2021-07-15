В Черновцах подорожали квартиры: на сколько и что покупают

В Черновцах цены на первичном и вторичном рынках недвижимости повысились в среднем на 10 – 15% с начала года. Это связано с несколькими факторами.

Среди них – подорожание строительных материалов и энергоносителей. Об этом рассказала председатель Черновицкого городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Зоряна Вакарчук.

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Что происходит на рынке жилья в Черновцах

По словам Зоряны Вакарчук, люди активно вкладывают средства в жилье. Причиной являются лояльные условия застройщиков, которые позволяют внести 15 – 30% от стоимости объекта, а остаток выплачивать в течение всего периода строительства.

В новостройки Черновцов инвестируют в основном родители для своих детей, работники, инвесторы, зарабатывающие на перепродаже или на сдаче квартир в аренду,

– пояснила Вакарчук.

По ее мнению, это может привести к росту цен на недвижимость в Черновцах. К концу года он может составить до 10%.

Квартиры в Черновцах подорожали на 10 – 15% с начала года / Фото Pixabay

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Какое жилье покупают

Более 40% спроса на вторичном рынке приходится на одно– и двухкомнатные квартиры.

Уже более года в Черновцах наблюдается большой дефицит небольших по площади квартир. Именно этот фактор провоцирует рост цен. Кроме того, на увеличение стоимости недвижимости на вторичном рынке существенно влияет активное развитие ипотечного кредитования. Поэтому до конца года в этом сегменте жилья ожидается рост цен в пределах 5 – 10%,

– уточнила специалист.

С осени аренда в Черновцах также может вырасти в цене / Фото Pixabay

По ее словам, предложение в Черновцах в 1,5 раза превышает спрос. Однако, если говорить об аренде, с осени цены могут вырасти на 20 – 30%. Это объясняется возвращением рабочих и студентов в город.