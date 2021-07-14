Ротшильды подали иск на Чехию в Европейский суд по правам человека. Как выглядит предмет спора – смотрите далее.
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Что хотят вернуть Ротшильды
Потомки Ротшильда в судебном порядке требуют вернуть земельный участок и комплекс зданий Шилгержовице в районе города Глучин. По их словам, в 1939 году эти владения у Альфонса Ротшильда из-за его еврейского происхождения конфисковали нацисты. После войны усадьба досталась властям Чехословакии.
По словам правнука Ротшильда Джеффри, преимущественно комплекс находится во владении государства. Что касается частных собственников, их выселять якобы никто не планирует.
Шилгержовице принадлежал Ротшильдам с 1844 года / Фото pragagid
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Что известно о комплексе
Шилгержовице был построен в конце XVIII века. С 1844 года он являлся собственностью семейства Ротшильдов.
На сегодняшний день некоторые здания на территории усадьбы открыты для посещений. В них проводят торжественные мероприятия, конференции и различные деловые встречи.