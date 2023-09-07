Как дизайнеры используют черный, чтобы добавить шарма в интерьере
Источник:Homes & Gardens
Добавление черных акцентов – это трюк, используемый дизайнерами интерьера для эффектного вида. Особенно в такой изюминке нуждаются комнаты нейтральных тонов.
Исторически сложилось так, что черный имел отрицательный оттенок, когда ассоциировался с интерьером, мол, комната становится темной и грязной. Но дизайнеры говорят, что это совсем наоборот, поскольку черный усиливает окружающие его цвета.
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“На самом деле черные акценты являются важным завершающим штрихом. Они, умеренными, одновременно контрастируют с большинством оттенками и дополняют их”, – уверяют дизайнеры.
Эксперты из американской студии дизайнов Living with Lolo добавляют: “Мы любим использовать черные акценты в наших дизайнах, чтобы привлечь внимание. Подобно тому, как вы используете черную подводку для обрамления глаз, использование черного цвета в вашем доме помогает сделать акцент”.
Посмотрите, как можно использовать черный акцент в разных комнатах. Дизайнеры поделились пятью своими работами.