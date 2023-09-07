Как дизайнеры используют черный, чтобы добавить шарма в интерьере

Добавление черных акцентов – это трюк, используемый дизайнерами интерьера для эффектного вида. Особенно в такой изюминке нуждаются комнаты нейтральных тонов.

Исторически сложилось так, что черный имел отрицательный оттенок, когда ассоциировался с интерьером, мол, комната становится темной и грязной. Но дизайнеры говорят, что это совсем наоборот, поскольку черный усиливает окружающие его цвета.

Обратите внимание С чего начать ремонт: советы известного украинского девелопера

“На самом деле черные акценты являются важным завершающим штрихом. Они, умеренными, одновременно контрастируют с большинством оттенками и дополняют их”, – уверяют дизайнеры.

Эксперты из американской студии дизайнов Living with Lolo добавляют: “Мы любим использовать черные акценты в наших дизайнах, чтобы привлечь внимание. Подобно тому, как вы используете черную подводку для обрамления глаз, использование черного цвета в вашем доме помогает сделать акцент”.

Посмотрите, как можно использовать черный акцент в разных комнатах. Дизайнеры поделились пятью своими работами.

Используйте черные акценты рядом с черной мебелью

Черные картины возле черной кровати и стула / Фото Neptune

Добавьте черные детали в белую комнату гламурного дизайна.

Черные акценты в белой гламурной столовой / Фото Andrew Martin

На кухне черные акценты всегда уместны

Открытый белый стеллаж с черным декором / Фото Anthony Tahlier

В белой ванной комнате черный добавляет драматизма.

Эффектная черная ванна и плитка / Фото Walls and Floors

Покрасьте одну стену в черный цвет для акцента

Черная акцентная стена – вневременный и смелый вариант / Фото House of Jade Interiors