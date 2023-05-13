Какие цвета сочетаются с черным: 5 любимых комбинаций дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Особенностью черного цвета есть то, что его можно сочетать почти с любым другим оттенком. Черный можно использовать как в классических, так и в современных домах.
Эксперты по дизайну рассказали о самых лучших акцентных цветах, которые идеально сочетаются с черным. От вневременной черно-белой схемы до более современного дизайна с яркими элементами – вариантов множество.
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Черный сочетается как с теплыми, так и холодными цветами. Правильный акцентный цвет может полностью изменить общий настрой и вид черного. Вот пять любимых комбинаций дизайнеров.
Белый – для классического и утонченного вида
Черный цвет создает классический образ с белым.
Нейтральный земляной – для тепла и комфорта
Нейтральные цвета, такие как кремовый, коричневый и бежевый, могут прекрасно уравновесить черную гамму. Они придают земному теплу.
Светло-коричневые и бежевые элементы на фоне черной мебели / Фото 22 Interiors
Серый – для более современного вида
Яркие светлые – для бодрости
Драгоценные тона – для элегантного контраста
Для более приглушенного красочного контраста сочетайте черный с насыщенными драгоценными тонами – темно-зеленым, синим и фиолетовым.