Какие цвета сочетаются с черным: 5 любимых комбинаций дизайнеров

Особенностью черного цвета есть то, что его можно сочетать почти с любым другим оттенком. Черный можно использовать как в классических, так и в современных домах.

Эксперты по дизайну рассказали о самых лучших акцентных цветах, которые идеально сочетаются с черным. От вневременной черно-белой схемы до более современного дизайна с яркими элементами – вариантов множество.

Обратите внимание С жилой площади – в нежилую: особенности процедуры

Черный сочетается как с теплыми, так и холодными цветами. Правильный акцентный цвет может полностью изменить общий настрой и вид черного. Вот пять любимых комбинаций дизайнеров.

Белый – для классического и утонченного вида



Черный цвет создает классический образ с белым.

Нейтральный земляной – для тепла и комфорта

Нейтральные цвета, такие как кремовый, коричневый и бежевый, могут прекрасно уравновесить черную гамму. Они придают земному теплу.



Светло-коричневые и бежевые элементы на фоне черной мебели / Фото 22 Interiors

Серый – для более современного вида

Серый цвет сочетается со многими цветами, черный – не исключение / Фото Ginny Macdonald Design

Яркие светлые – для бодрости

Яркие элементы в черной комнате / Фото Future

Драгоценные тона – для элегантного контраста

Для более приглушенного красочного контраста сочетайте черный с насыщенными драгоценными тонами – темно-зеленым, синим и фиолетовым.

Драгоценные тона придают элегантность / Фото Pearson Lyle Management