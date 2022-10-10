Как действовать населению в случае аварии на системах жизнеобеспечения рассказали в Кировоградской областной государственной администрации.

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Алгоритм действий при повреждении газопроводов или электросетей

Если в электросети перепады тока или электричество вообще исчезли, следует отключить от сети электроприборы, сообщить о проблеме диспетчера жилищно-коммунальной конторы или позвонить по телефону 101.

Если неподалеку оборвало провода электросетей, то:

не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам ближе, чем на 5 – 8 метров;

если проволока упала поблизости, отойдите от опасной зоны мелкими шагами или скачками (держа ступни ног вместе).

Если вы почувствовали запах газа в помещении, следует немедленно перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по номеру 104. При этом нельзя зажигать огонь (зажигалки, спички и так далее), включать электроприборы. Лучше вообще обесточить все жилье. После нужно поступить следующее:

проветрить не только загазованное помещение, но и все жилье;

покинуть помещение и не заходить, пока работники газовой службы не подтвердят устранение аварии.

Что делать при отключении тепла или водоснабжения

Если исчезло водоснабжение, то необходимо закрыть все открытые до повреждения краны. Употреблять и использовать для приготовления пищи лучше питьевой воды в бутылках, которые продаются в магазинах. При этом следует воздержаться от употребления воды из открытых водоемов.

В случае отключения централизованного отопления: