Как действовать населению в случае аварии на системах жизнеобеспечения рассказали в Кировоградской областной государственной администрации.
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Алгоритм действий при повреждении газопроводов или электросетей
Если в электросети перепады тока или электричество вообще исчезли, следует отключить от сети электроприборы, сообщить о проблеме диспетчера жилищно-коммунальной конторы или позвонить по телефону 101.
Если неподалеку оборвало провода электросетей, то:
- не приближайтесь к оборванным или провисшим проводам ближе, чем на 5 – 8 метров;
- если проволока упала поблизости, отойдите от опасной зоны мелкими шагами или скачками (держа ступни ног вместе).
Если вы почувствовали запах газа в помещении, следует немедленно перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по номеру 104. При этом нельзя зажигать огонь (зажигалки, спички и так далее), включать электроприборы. Лучше вообще обесточить все жилье. После нужно поступить следующее:
- проветрить не только загазованное помещение, но и все жилье;
- покинуть помещение и не заходить, пока работники газовой службы не подтвердят устранение аварии.
Что делать при отключении тепла или водоснабжения
Если исчезло водоснабжение, то необходимо закрыть все открытые до повреждения краны. Употреблять и использовать для приготовления пищи лучше питьевой воды в бутылках, которые продаются в магазинах. При этом следует воздержаться от употребления воды из открытых водоемов.
В случае отключения централизованного отопления:
- Для обогрева жилья используйте устройства только заводского изготовления: отопление с помощью газовой или электрической плиты может привести к трагедии.
- Для сохранения тепла в помещении заклейте щели в окнах и балконных дверях, закройте их одеялами.
- Всем жильцам лучше разместиться в одной комнате для хранения тепла, временно закрыв другие помещения.