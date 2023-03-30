Ванная комната – это не только место для унитаза, умывальника и душевой кабины или ванной. Она служит местом хранения моющих средств, стирки и ухода за телом, локацией для макияжа, дневной рутины или хранилищем для грязной одежды.

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Что нужно в ванной комнате

Правильное зеркало

Выбор зеркала в ванной комнате зависит от ваших потребностей. Поэтому не рекомендуем обращаться только на визуальную составляющую, а учитывать его функциональность. Если наносить макияж, вы планируете в будущей ванной, задумайтесь над подсветкой. Также можно устранить проблему запотевания еще на этапе планирования и приобрести зеркало с антизапотеванием.

Следует тщательно продумать освещение не только в зоне зеркала, но и в ванной комнате. Удачный дизайн подчеркнет многоуровневое трендовое освещение, которое имеет еще и практическое значение и поможет визуально увеличить пространство.



Качественное освещение увеличивает пространство / Фото Pexels

Продуманное хранение

Тщательно спланируйте, что будете хранить в ванной комнате, и рассчитайте пространство для всех предметов. Если стиральная машинка у вас расположена здесь, логично задуматься над отдельным местом для хранения грязной одежды, чтобы потом не покупать для нее специальную корзину, которая будет нагружать пространство, и не хранить на стиральной машинке.

Избегайте большого количества декоративных элементов и открытого хранения. Все вещи должны выполнять практическую функцию.



Продумывайте хранение / Фото Pexels

Очаги тепла

Речь идет не только о теплом полу, который помогает избежать чрезмерной влажности в ванной и поддерживать здоровый климат комнаты. Рекомендуем задуматься и над созданием теплой стены, которая заменит стандартный полотенцесушитель.



Теплая стена и теплый пол – это хорошие решения / Фото Pexels