Об этом сообщил аналитик компании SV Development Сергей Костецкий. По его словам, в настоящее время в Украине не существует первичного рынка жилья.

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Состояние рынка недвижимости – критическое

По словам Костецкого, в глобальном плане на рынке недвижимости Украины все очень плохо. Работы на стройплощадках замедлились, а цены на сданные объекты выше, чем в довоенный период.

Сейчас работает в Украине только аренда по-нормальному, и она работает, скажем так, из-за переселенцев. Сейчас все нестабильно. По поводу "первички", то ее вообще нет. Рынок недвижимости новостроек сейчас не существует. Понятно, что сдавшие в эксплуатацию застройщики их продают, но это уже не первичный, а вторичный рынок,

– объяснил Костецкий.

Просел, по словам эксперта, и вторичный рынок жилья. Если раньше он активно функционировал, то сейчас работает на 5 – 6% мощности от показателей, фиксировавшихся до полномасштабного вторжения России. Костецкий добавил, что, например, в Киеве заключают всего несколько сотен сделок в месяц. Он отмечает, что это не инвестиционные соглашения, а преимущественно вынужденные варианты продажи или перепродажи квартир, поскольку многие украинцы переезжают.

Эксперт добавляет, что сейчас рынок жилья на 100% покупательский – цены реальных сделок стали значительно ниже стоимости предложения. При этом покупатели не выбирают первый доступный вариант, а присматриваются ко всем вариантам, находят среди них самый дешевый и только тогда совершают покупку.

Неравномерная ценовая политика обусловлена, прежде всего, ситуациями, когда украинцы срочно уезжают из страны.

Он также отметил, что инвестиционных соглашений в Украине очень мало – 1 – 2% от общего количества. В основном, если и покупают недвижимость, то она реально нужна или просто хотят вложить какие-нибудь деньги.