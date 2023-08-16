Биофильный дизайн: что это за тенденция счастливых людей в дизайне интерьера

Биофильный дизайн стал одной из самых ценных тенденций дизайна интерьера в 2021 году. Сейчас он не теряет популярности, потому что все больше людей начинает понимать силу природы.

Биофилия в архитектуре и домашнем декоре, которая когда-то была нишевой тенденцией, теперь является чем-то вроде международного движения. О нем даже сняли документальный фильм. Как можно не использовать биофильный дизайн хотя бы в одной комнате? Дизайнеры и эксперты рассказали обо всех преимуществах природного тренда.

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Что такое биофильный дизайн и как его использовать в интерьере

Биофилия буквально означает "врожденное и генетически обусловленное родство человека с миром природы". Биофильный дизайн "играет" на нашей эволюционной потребности быть близкими к природному миру, и его часто описывают как "архитектуру жизни".

Говорят, что биофильный дизайн дома улучшает как физическое, так и психическое здоровье, а также повышает производительность. Проще говоря, он делает нас счастливее и здоровее, приближая нас к миру природы даже в помещении. И это все вне зависимости от того, находимся мы на работе или дома.

Здания, спроектированные с учетом биофилии, имеют хорошее естественное освещение и вентиляцию. Они не зависят от искусственного освещения и кондиционирования воздуха.

Дизайнер Оливер Хит, который является автором онлайн-курса под названием "Биофильный дизайн в доме", говорит: "Фотонный душ" (интенсивная вспышка естественного света) поможет улучшить ночной сон и повысить бдительность в течение дня. Заберите все препятствия из окон и возле них, чтобы свет попадал внутрь".

Комната "купается" в природном свете / Фото Bob Vila

Озеленение, видимое как внутри здания, так и в самом здании, является важнейшим элементом. То есть вам обязательно нужно будет купить очень много комнатных растений. Идея заключается в том, что в какой бы комнате вы ни находились, должны видеть природу повсюду.

Уголок для отдыха, окруженный растениями / Фото Bria Homes

Какой цвет должен преобладать в интерьере? Очевидно, что зеленый – наиболее ассоциирующийся тон с природой. Зеленые стены, мебель или декор создадут умиротворяющее пространство, которое поможет расслабиться, словно вы находитесь на природе.



Дизайнеры объединили разные оттенки зеленого в одной комнате / Фото Future