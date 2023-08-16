Біофілія в архітектурі та домашньому декорі, яка колись була нішевою тенденцією, тепер є чимось на кшталт міжнародного руху. Про неї навіть зняли документальний фільм. То як можна не використати біофільний дизайн хоча б в одній кімнаті? Дизайнери та експерти розповіли про всі переваги природного тренду.

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Що таке біофільний дизайн та як його використовувати в інтер'єрі

Біофілія буквально означає "вроджену та генетично обумовлену спорідненість людини зі світом природи". Біофільний дизайн "грає" на нашій еволюційній потребі бути близькими до природного світу, і його часто описують як "архітектуру життя".

Кажуть, що біофільний дизайн у домі покращує як фізичне, так і психічне здоров'я, а також підвищує продуктивність. Простіше кажучи, він робить нас щасливішими та здоровішими, наближуючи нас до світу природи навіть у приміщенні. І це все незалежно від того, перебуваємо ми на роботі чи вдома.

Будівлі, спроєктовані з урахуванням біофілії, мають хороше природне освітлення та вентиляцію. Вони не залежать від штучного освітлення та кондиціонування повітря.

Дизайнер Олівер Хіт, який є автором онлайн-курсу під назвою "Біофільний дизайн у домі" каже: "Фотонний душ" (інтенсивний спалах природного світла) допоможе покращити нічний сон і підвищити пильність впродовж дня. Тож заберіть усі перешкоди з вікон і біля них, щоб світло потрапляло всередину".

Кімната "купається" у природному світлі / Фото Bob Vila

Озеленення, видиме як зсередини будівлі, так і в самій будівлі, є найважливішим елементом. Тобто вам обов'язково потрібно буде купити дуже багато кімнатних рослин. Ідея полягає в тому, що в якій кімнаті ви не перебували б, маєте бачити природу всюди.

Куточок для відпочинку, що оточений рослинами / Фото Bria Homes

Який колір має переважати в інтер'єрі? Очевидно, що зелений, – тон, який найбільше асоціюється з природою. Зелені стіни, меблі чи декор створять заспокійливий простір, який допоможе розслабитися, наче ви перебуваєте на природі.



Дизайнери поєднали різні відтінки зеленого в одній кімнаті / Фото Future