Дверь-невидимка: что это за современный тренд в дизайне интерьера и почему его все выбирают

Чтобы разнообразить интерьер, сейчас очень часто используют двери-невидимки вместо обычных. Это действительно тренд в мире дизайнов уже несколько лет, и у него есть значительные преимущества.

Чтобы установить дверь-невидимку, мастера должны использовать скрытые петли и замаскировать дверное полотно под стены. Их разоблачают только броский контур и дверная ручка.

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Все, что нужно знать о дверях-невидимках

Такой дизайнерский трюк позволяет не только разнообразить интерьер и замаскировать вход в комнату, но и подчеркнуть минималистский стиль. Так что если вы планируете стильный и сдержанный дизайн, то двери-невидимки станут отличным дополнением.

Кроме того, по словам дизайнеров, дверь-невидимка визуально расширяет комнату. Их можно с уверенностью устанавливать в небольших помещениях.



Невидимая дверь в гостиной / Фото OLX.

В зависимости от способа открывания скрытая дверь бывает следующих типов:

Качание . Это дверь, которую мы открываем традиционным способом, – наружу или внутрь. Такое полотно "выдает" наличие ручки.

. Это дверь, которую мы открываем традиционным способом, – наружу или внутрь. Такое полотно "выдает" наличие ручки. Скольжение . В этом случае дверное полотно задвигается в нишу в стене и может быть совершенно незаметным. Это идеальный вариант для комнат, где нет свободного пространства.

. В этом случае дверное полотно задвигается в нишу в стене и может быть совершенно незаметным. Это идеальный вариант для комнат, где нет свободного пространства. Выдвижение. При открывании упираются в стену. При установке такой двери используют роликовые механизмы, к которым подвешивается полотно.

При открывании упираются в стену. При установке такой двери используют роликовые механизмы, к которым подвешивается полотно. Вращение. Дверное полотно вращается вокруг оси. Такая конструкция выглядит очень эффектно, но обойдется дорого. Под такой тип отверстия следует выделить много места.

Чтобы замаскировать дверь в дизайне интерьера в целом используют разные методы. Самым простым является покраска стен и дверей в один тон. Краску можно заменить обоями. Если вы хотите, чтобы дверь была максимально незаметна, то лучше используйте на стенах рисунки.

Сколько времени занимает ремонт в ванной комнате

Если вы планируете производить ремонт в ванной, то для этого нужно правильно рассчитать время. В общем, все зависит от размера помещения, объема работы, наличия материалов и непредсказуемых проблем, которые могут возникнуть. И обычно, если все двигается по плану, ремонт будет продолжаться от восьми до двенадцати недель.

Ремонт ванной – это пошаговый процесс, поэтому дизайнеры расписали все поэтапно. Вот сколько времени занимает каждый вид работы.