Конечно, отсутствие предусмотренных перегородок позволяет обустроить пространство "под себя". Но не стоит забывать, что в проектном и поверхностном плане заранее определено расположение санузлов и кухни, пишет 24 канал .

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Преимущества и недостатки свободного планирования

Эксперты отмечают, что, несмотря на преимущества свободной планировки, она подойдет далеко не каждому. Поэтому, прежде чем покупать жилье без предусмотренных девелопером стен, ознакомьтесь с преимуществами и недостатками решения.

Плюсы покупки квартиры со свободной планировкой:

Свобода обустройства . Вы сами решаете, где разместить спальню, гардероб и гостиную, а также сколько квадратных метров выделить под эти помещения.

обустройства Возможность перепланировки в будущем. В отличие от квартир с опорными стенами, жилье со свободной планировкой позволяет изменять конфигурацию перегородок в зависимости от потребностей жильца. К примеру, просторную студию можно со временем разделить на гостиную и спальню, а затем добавить детскую комнату.

Большой выбор дизайнерских решений. Квартира со свободной планировкой – это возможность постоянно экспериментировать. Благодаря отсутствию межкомнатных стен, здесь удастся реализовать любой творческий замысел. В то же время, вы можете использовать одну концепцию для всей жилой площади, поскольку не придется продумывать дизайн каждой комнаты.

Дома, в которых предлагают квартиры с открытыми планировками, чаще всего строят по монолитно-каркасной технологии. Как отмечают архитекторы, это обеспечивает большую устойчивость сооружения, что особенно важно в условиях военного положения.



Вы можете использовать одну концепцию для всей жилой площади / Фото Unsplash

Недостатки и ограничения

Основным недостатком является то, что владельцы, решившие начать обустройство квартиры, должны получить разрешения на все виды работ . Следовательно, желанный ремонт может несколько затянуться.

Также учтите, что ваши идеи могут быть отклонены, если вы пренебрегли одним из базовых запретов. Т ак, в квартирах со свободной планировкой нельзя :

переносить кухню или санузел: они должны остаться на месте, предусмотренном техническим планом;

расширять площадь санузла, убавив кухню;

убирать опорные колонны;

вмешиваться в систему вентиляции;

выносить на балкон радиатор;

делать жилые комнаты площадью до 9 квадратных метров.

Как избежать ошибок во время ремонта в квартире со свободной планировкой

Изучите проектный план

На проектных планах к квартирам со свободной планировкой изображены мокрые зоны, опорные конструкции, трубопроводы, вентиляционные короба. Обязательно ознакомьтесь с ними, прежде чем приступать к разработке дизайн-проекта.

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Позаботьтесь о форме и откажитесь от коридоров

Так как при разделении квартиры на зоны придется работать с большой площадью, существует риск спроектировать комнаты неправильной формы. Прежде всего, при распределении следует избегать узких и вытянутых помещений.

Многие полезные площади также "съедят" проходы и коридоры. Чтобы сэкономить место, следует рисовать планирование без них.



Изучите проектный план прежде чем приступать к разработке дизайн-проекта / Фото Unsplash

Учтите расположение окон

Посчитайте количество окон, чтобы каждая комната имела собственный источник света и не была слишком темной. Кроме того, конкретно от расположения окна будет зависеть, где конкретно строители начнут устанавливать межкомнатную перегородку.

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