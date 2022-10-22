Квартира со свободной планировкой: что учесть, чтобы избежать ошибок во время ремонта

Квартира со свободной планировкой предлагает пространство, в котором отсутствуют внутренние стены, а количество опорных конструкций сведено к минимуму. Впрочем, трендовое сегодня решение имеет свои особенности, которые следует учесть при подготовке к ремонту.

Конечно, отсутствие предусмотренных перегородок позволяет обустроить пространство "под себя". Но не стоит забывать, что в проектном и поверхностном плане заранее определено расположение санузлов и кухни, пишет 24 канал.

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Преимущества и недостатки свободного планирования

Эксперты отмечают, что, несмотря на преимущества свободной планировки, она подойдет далеко не каждому. Поэтому, прежде чем покупать жилье без предусмотренных девелопером стен, ознакомьтесь с преимуществами и недостатками решения.

Плюсы покупки квартиры со свободной планировкой:

Свобода обустройства . Вы сами решаете, где разместить спальню, гардероб и гостиную, а также сколько квадратных метров выделить под эти помещения.

обустройства Вы сами решаете, где разместить спальню, гардероб и гостиную, а также сколько квадратных метров выделить под эти помещения. Возможность перепланировки в будущем. В отличие от квартир с опорными стенами, жилье со свободной планировкой позволяет изменять конфигурацию перегородок в зависимости от потребностей жильца. К примеру, просторную студию можно со временем разделить на гостиную и спальню, а затем добавить детскую комнату.

В отличие от квартир с опорными стенами, жилье со свободной планировкой позволяет изменять конфигурацию перегородок в зависимости от потребностей жильца. К примеру, просторную студию можно со временем разделить на гостиную и спальню, а затем добавить детскую комнату. Большой выбор дизайнерских решений. Квартира со свободной планировкой – это возможность постоянно экспериментировать. Благодаря отсутствию межкомнатных стен, здесь удастся реализовать любой творческий замысел. В то же время, вы можете использовать одну концепцию для всей жилой площади, поскольку не придется продумывать дизайн каждой комнаты.

Квартира со свободной планировкой – это возможность постоянно экспериментировать. Благодаря отсутствию межкомнатных стен, здесь удастся реализовать любой творческий замысел. В то же время, вы можете использовать одну концепцию для всей жилой площади, поскольку не придется продумывать дизайн каждой комнаты. Дома, в которых предлагают квартиры с открытыми планировками, чаще всего строят по монолитно-каркасной технологии. Как отмечают архитекторы, это обеспечивает большую устойчивость сооружения, что особенно важно в условиях военного положения.



Вы можете использовать одну концепцию для всей жилой площади / Фото Unsplash

Недостатки и ограничения

Основным недостатком является то, что владельцы, решившие начать обустройство квартиры, должны получить разрешения на все виды работ. Следовательно, желанный ремонт может несколько затянуться.

Также учтите, что ваши идеи могут быть отклонены, если вы пренебрегли одним из базовых запретов. Так, в квартирах со свободной планировкой нельзя:

переносить кухню или санузел: они должны остаться на месте, предусмотренном техническим планом;

расширять площадь санузла, убавив кухню;

убирать опорные колонны;

вмешиваться в систему вентиляции;

выносить на балкон радиатор;

делать жилые комнаты площадью до 9 квадратных метров.

Как избежать ошибок во время ремонта в квартире со свободной планировкой

Изучите проектный план

На проектных планах к квартирам со свободной планировкой изображены мокрые зоны, опорные конструкции, трубопроводы, вентиляционные короба. Обязательно ознакомьтесь с ними, прежде чем приступать к разработке дизайн-проекта.

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Позаботьтесь о форме и откажитесь от коридоров

Так как при разделении квартиры на зоны придется работать с большой площадью, существует риск спроектировать комнаты неправильной формы. Прежде всего, при распределении следует избегать узких и вытянутых помещений.

Многие полезные площади также "съедят" проходы и коридоры. Чтобы сэкономить место, следует рисовать планирование без них.



Изучите проектный план прежде чем приступать к разработке дизайн-проекта / Фото Unsplash

Учтите расположение окон

Посчитайте количество окон, чтобы каждая комната имела собственный источник света и не была слишком темной. Кроме того, конкретно от расположения окна будет зависеть, где конкретно строители начнут устанавливать межкомнатную перегородку.

Запланируйте помещение специального назначения

Учитывая, что владелец сам определяет необходимые для него зоны, есть возможность спроектировать гардеробную, кладовую, мастерскую или другое техническое помещение, которое не всегда можно найти в готовых планах от застройщиков. Это существенно повысит функциональность дома.