Соглашение о строительстве подписали с одесским предприятием "Будова", работающим по строительной технологии , разработанной украинскими инженерами.

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Преимущества технологии Well-being ConTech

Как рассказал Александр Маркушин, Well-being ConTech – это технология скоростного строительства, качественного и сравнительно недорогого жилья. Она заключается в том, что предварительно все элементы дома производятся на заводе, а затем быстро собираются на стройплощадке.

В то же время, элементы, например стены, тщательно готовят к дальнейшему использованию: их утепляют и делают все нужные отверстия для коммуникаций,

– добавил мэр Ирпеня.



Первый дом в Ирпене по технологии Well-being ConTech / Фото телеграмм Александр Маркушин

Первое здание в Ирпене по технологии Well-being ConTech построят бесплатно. Квартиры в нем получат потерявшие свое жилье ирпенцы.

Чтобы упростить и удешевить логистику предприятие построит в нашем городе свой завод. И это будет означать не только быстрое восстановление жилья для горожан, но и солидные налоги в городской бюджет,

– добавил Маркушин.



Технология предусматривает изготовление элементов дома на заводе / Фото телеграмм Александр Маркушин

Напомним, что производственные процессы Well-being ConTech полностью диджитализованы, контролируются с помощью специального программного обеспечения, что уменьшает вероятность коррупции.