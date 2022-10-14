Речь идет о технологии Well-being ConTech. Она предполагает, что все элементы дома будут заранее изготовлять на заводе, а собирать – на стройплощадке.

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Что известно об ускоренной технологии строительства

Чтобы ускорить восстановление Украины, ряд архитекторов и инженеров работают над созданием инновационных технологий строительства. Одной из них стала Well-being ConTech, позволяющая возводить в течение месяца более 120 квартир. Это в два раза больше, чем предлагают традиционные методы строительства, распространенные в Украине и мире.



Стены будут производиться на заводе / Фото "Будова"

Известно, что технология подразумевает изготовление элементов дома на заводе. После этого они будут доставлены на объект, где будут собираться в полноценную конструкцию. Совокупность этих факторов позволит снизить время для отделочных работ и ускорит заселение людей в новые дома.

С помощью нашей технологии, в которой сочетается фактор высокой степени готовности всех элементов дома и их быстрого сооружения, мы сможем отстроить страну достаточно быстро.

– рассказывает один из авторов концепции Марк Кестельбойм.

Также в многослойных стенах, утепленных минеральной ватой, будут заранее делать технологические отверстия для электричества. Поэтому жилье, построенное по такой технологии, называют "домами без перфораторов". Сегодня это особенно важно, чтобы устранить триггеры украинцев, переживших ужас войны.



Элементы совершенны благодаря технологии производства / Фото "Будова"

Конструкция зданий, благодаря бетонному каркасу, приобретает высокую устойчивость перед обрушением в результате взрывов. Стены таких домов способны выдержать нагрузку, сравнимую с землетрясениями интенсивностью до 8 баллов.

Для этих построек предусмотрели ряд энергоэффективных решений: многослойные наружные утепленные стены, инженерные системы с теплосберегающими технологиями, будут использоваться также и альтернативные источники энергии с использованием цифровой системы контроля энергозатрат.

Производственные процессы Well-being ConTech полностью диджитализованы, контролируются с помощью специального программного обеспечения, что уменьшает вероятность коррупции.