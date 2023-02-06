Ремонт квартиры – это трудный процесс, который отнимает много сил и средств. Очень часто случается, что работа над одним процессом сразу рождает несколько параллельных, особенно это касается вторичного рынка, поскольку обычно здесь необходимо демонтировать старую сантехнику и кухню.

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Как принимать решения

Прежде всего нужно составить план. Подробно пропишите объем работ, сроки начала/выполнения и бюджет.

Этот шаг очевиден, поэтому большинство им просто пренебрегает. Последствия не из приятных, а хуже всего – лучшая идея придет тогда, когда уже ничего нельзя будет переделать.

Где искать идеи для вдохновения

Прежде чем начать выбрасывать мебель, снимать обои и сдирать плитку из ванной комнаты, стоит подумать, что именно будет меняться, как и для чего. Вдохновение для ремонта квартиры можно найти в Интернете.

Выбирая детали вашего дома, обратите внимание на то, что не всегда картинки, которые вы нашли в сети, будут соответствовать ассортименту в магазине. Конечно, можно обратиться к услугам дизайнеров, которые подробно прорисуют каждый квадратный метр и подскажут, где совершить покупки.

Уютный дом / Фото unsplash

С чего начать

В первую очередь – логистика, это очень важно. Обдумайте, что и в каком порядке будет вывезено/выброшено/изменено. Уже на этом этапе нужно иметь детальный размер мебели, входной двери, лифта и даже лестницы.

Комфорт и уют – главный признак хорошего ремонта / Фото unsplash

Решив сделать ремонт квартиры самостоятельно, советы родителей и друзей, которые уже прошли через это, могут оказаться ценнее информации из Интернета. Вы также можете одолжить у них инструменты и даже использовать оставшиеся после ремонта материалы: остатки малярной пленки, скотча и другие мелочи, которые могут сэкономить существенную сумму.

План ремонта квартиры необходимо описывать поэтапно, учитывая сроки выполнения отдельных работ, покупок, наличие ремонтной компании, а также временные и финансовые возможности.

Удачная планировка – это уже половина успеха. Не избегайте этого шага, ведь ваши усилия и средства слишком ценны, чтобы ими пренебрегать.