Ремонт квартири – це важкий процес, який забирає багато сил та коштів. Дуже часто трапляється, що робота над одним процесом одразу породжує кілька паралельних, особливо це стосується вторинного ринку, оскільки зазвичай тут необхідно демонтувати стару сантехніку та кухню.

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Як приймати рішення

Перш за все потрібно скласти план. Детально пропишіть обсяг робіт,

терміни початку/виконання та бюджет.

Цей крок очевидний, тому більшість ним просто нехтує. Наслідки не з приємних, а найгірше – найкраща ідея прийде тоді, коли вже нічого не можна буде переробити.

Де шукати ідеї для натхнення

Перш ніж почати викидати меблі, знімати шпалери та здирати плитку з ванної кімнати, варто подумати, що саме буде змінюватися, як і для чого. Багато натхнення для ремонту квартири можна знайти в Інтернеті.

Обираючи деталі вашої оселі, зверніть увагу на те, що не завжди картинки, які ви знайшли в мережі, відповідатимуть асортименту у магазині. Звичайно, можна звернутися до послуг дизайнерів, які детально промалюють кожен квадратний метр і підкажуть, де зробити покупки.

Затишна оселя / Фото unsplash

З чого почати

Найперше – логістика, це дуже важливо. Обдумайте, що і в якому порядку буде вивезено/викинуто/змінено. Вже на цьому етапі потрібно мати детальний розмір меблів, вхідних дверей, ліфта та навіть сходів.

Комфорт та затишок – головна ознака гарного ремонту / Фото unsplash

Вирішивши зробити ремонт квартири самостійно, поради батьків і друзів, які вже пройшли через це, можуть виявитися ціннішими, ніж інформація з Інтернету. Ви також можете позичити у них інструменти і навіть використати матеріали, які залишилися після ремонту: залишки малярської плівки, скотчу та інші дрібнички, які можуть зекономити істотну суму.

План ремонту квартири необхідно описувати поетапно, враховуючи терміни виконання окремих робіт, здійснення покупок, наявність ремонтної компанії, а також часові та фінансові можливості.

Вдале планування – це вже половина успіху. Не уникайте цього кроку, адже ваші зусилля та кошти надто цінні ресурси, аби ними нехтувати.