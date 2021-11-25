Ціни на новобудови зросли на 20%: що відбувається з ринком житла у Львові

Загальна тенденція до здорожчання нерухомості спостерігається по усій країні. Приміром, у жовтні ціни на столичному ринку зросли майже на 32%. У Львові вартість квартир у новобудовах підскочила на 20%.

Агент із нерухомості ГО "Галицька нерухомість" зазначає, що зараз за "квадрат" у львівській новобудові доведеться заплатити не менше ніж 900 доларів. Причому ще минулого року середня його середня вартість становила 750 – 800 доларів.

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Про здорожчання квартир у новобудовах говорить й експертка з нерухомості Ірина Яремко.

За останній рік особливо дуже зросли в ціні новобудови. Якщо півтора-два роки тому можна було знайти квартиру за 500 – 600 умовних одиниць за квадратний метр, то зараз таких цін немає,

– зазначає Яремко.

Вона додає, що на ріст цін впливає багато факторів, зокрема подорожчання будівельних матеріалів та оплата будівельникам. Не останню роль у підвищенні вартості житла відіграла пандемія. Крім цього, Яремко акцентує на рості попиту та об’єктивних причинах збільшення вартості житла:

Багато людей повернулося з Криму до материкової України і шукали для себе комфортне житло. Це не могло не відбитися на вартості. Населення міста збільшилося, люди почали активніше купувати оселі у Львові. Наші клієнти говорять, що це зручне та комфортне європейське місто зі своїми традиціями,

– стверджує експертка.

Чи впливає локдаун на ціни

Локдаун не вплинув на ціну нерухомості / Фото Unsplash

Ціни не залежать від локдаунів, говорить Яремко. Експертка радить купувати житло тоді, коли виникає потреба та не відкладати покупку через очікування падіння цін.

"Були очікування, що як тільки почнеться локдаун, ціни на нерухомість впадуть. Цього не сталося. Навіть відбулося протилежне – вони зросли. Люди стали менше їздити на відпочинок та відправляти дітей на навчання за кордон. Крім інвестицій у нерухомість не було іншої можливості інвестицій", – ділиться спостереженнями Яремко.

Експертка радить молодим сім’ям купувати квартири зараз, адже незрозуміло, що відбудеться у найближчі кілька років.

Від чого залежить ціна на житло у Львові

Ціна на львівську нерухомість залежить від її локації / Фото Unsplash

Ціна на нерухомість залежить від багатьох факторів, проте найголовнішим залишається місце розташування будинку. Також не слід недооцінювати тип, матеріал, який використаний при будівництві, додаткові квадратні метри і комфорт:

"Лоджії великі, балкони великі, ліфт – все це додає до ціни. Коли ми робимо попередню оцінку об’єкту, дивимося дуже багато факторів, включаючи близькість до транспорту, інфраструктури, кількість сусідів, вид з вікон", – розповідає Ірина Яремко.

Як розподілився попит на квартири вторинного та первинного ринку Львова

Зараз покупці все активніше цікавляться квартирами радянської забудови / Фото Unsplash

Львів – специфічне місто із різними типами забудови, тож інколи відносно стара квартира у центрі може коштувати дорожче, ніж новобудова на околиці.

У нас є історична забудова, забудова австрійського часу, польська забудова, сталінки, хрущовки. Інколи ціна квартир старого фонду міжвоєнного періоду 1930 – 1939 років, які будували поляки, може бути значно вищою від ціни новобудов,

– говорить Яремко.

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З усім тим, зараз покупці все активніше цікавляться квартирами радянської забудови. За його словами, зараз все менше людей намагається торгуватися під час купівлі.

"Ціни на квартири на вторинному ринку у Львові пов’язані із вартістю осель на первинному ринку. Вони також зросли. На них також значно зріс попит: якщо раніше деякі з квартир протягом довгого часу не хотіли купувати, то зараз за квартири ніхто навіть не торгується. Активно продаються навіть оселі в радянських будинках, бо не кожен може дозволити собі дорогий ремонт у новобудові", – каже Юськів.

Як на ринок нерухомості впливає IT-сфера

Дуже багато молодих людей з ІТ дозволяють купити собі квартири в межах 100 тисяч умовних одиниць. Багато ІТ-спеціалістів не тільки купують собі квартири, а й будують котеджі за новітніми технологіями та особливими архітектурними рішеннями,

– розповідає Ірина Яремко.

Експерти підсумовують, що саме працівники ІТ-сфери та заробітчани – ті категорії населення, які найактивніше інвестують у нове будівництво у Львові.