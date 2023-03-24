Вместо серого: какой цвет будет популярен в интерьере в 2023 году

Из всех нейтральных цветов серый был самым популярным в последнее время. Однако его начинает постепенно вытеснять другой цвет.

Элегантные и вневременные бежевые оттенки стали лидерами в мире интерьера. Дизайнеры, декораторы и эксперты по цвету рассказали, почему именно бежевый заменяет серый в 2023 году.

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Почему бежевый вытесняет серый

Первая причина – тренды обладают свойством отходить, как и любые другие тенденции. Серые оттенки были очень популярны, но это было раньше. Сейчас мы наблюдаем внезапный и резкий уход от холодных тонов в пользу более теплых цветовых схем. Преобладают такие цвета, как бежевый, янтарный, слоновая кость, светло-коричневый.

Кроме того, на Западе серый цвет ассоциируется со скукой и старостью, потому неудивительно, что на него перестают обращать внимание. Когда вы находитесь в доме, где много серого, то можете чувствовать себя грустными и истощенными.

"Отказ от серого цвета отражает наше постоянное желание сделать дома особыми и многослойными. Комфортные цвета, особенно излучающие тепло, интересны визуально, а также эмоционально успокаивают", – говорит эксперт Энтони Барзилей Фрейнд.

Комната в бежевом цвете / Фото Behance