Популярный цвет хаки: как правильно использовать его в интерьере

Устойчивый нейтральный оттенок – хаки традиционно относится к группе земляно-коричневых тонов. Раньше это был только цвет ткани, используемый для изготовления военной формы. Сейчас он очень популярен даже в интерьере.

Хаки описывают как смесь желтого, коричневого и белого. Его признали вневременным трендом в дизайне интерьера, который создает успокаивающие, вдохновленные природой схемы.

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Чем особенный хаки и с какими цветами сочетается

Юстина Корчинская, старший дизайнер Crown Paints, отмечает: "Хаки и оливковые тона все чаще используют в доме как часть нынешней тенденции "новых нейтральных цветов".

Бледный хаки – это успокаивающий цвет, особенно хорошо работающий в комнатах с хорошим естественным освещением. Ведь солнечный свет согревает этот мягенький тон и увеличивает его эффект, практически заставляя его светиться.

В комнатах, где мало естественного освещения, хаки тоже отлично работает. Он придает стилю, глубине и характеру. Хаки действительно универсальный цвет, который уместен в дизайне как классических, так и современных домов.



Хаки в сочетании с темным розовым и красным / Фото Future

Сью Вадден, директор по цветовому маркетингу Sherwin-Williams, говорит: "хаки – это классический нейтральный оттенок, вдохновленный атмосферой пустыни, который идеально подходит для "согревания" больших комнат, таких как гостиная или основная спальня".

В комнате со стенами цвета хаки советуют использовать натуральные материалы, такие как дерево, лоза и камень. Если хотите создать вау-эффект, соедините хаки с темно-розовым и ярко-бирюзовым. Результат будет очень интересен.

Если вашей целью является изысканное пространство, комбинируете хаки с классическим белым и черным. Это беспроигрышный вариант.



Хаки с белым и черным акцентом / Фото David Brittain