Потолок и плинтус должны быть одного цвета: да или нет

В дизайне чаще всего рассматривают либо просто гармоничное сочетание цветов, либо контрастное. Как быть с потолком и плинтусами - отвечают дизайнеры.

Независимо от того, красите ли вы комнату самостоятельно, или приглашаете для этого подрядчика, прежде чем кисточка коснется краски, нужно выбрать цвет для каждой детали. Узнайте, надо ли подбирать цвет плинтуса к тону потолка и наоборот.

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Должны ли потолок и плинтус быть одного цвета

Дело в том, что оба варианта правильные. В таких случаях стоит думать об эффекте, который вы хотите создать в комнате.

Есть несколько веских причин выбрать одинаковый цвет для потолка и плинтусов в комнате:

это создает согласованность в интерьере выбор одного и того же цвета объединяет многие дизайнерские детали в одно целое. Если вы решите использовать белую краску для обоих элементов, это придаст тонкой гармонии, но ощутимой гармонии.

выбор одного и того же цвета объединяет многие дизайнерские детали в одно целое. Если вы решите использовать белую краску для обоих элементов, это придаст тонкой гармонии, но ощутимой гармонии. маленькие комнаты становятся визуально больше : "Если покрасить потолок и плинтус в один цвет, это визуально увеличит пространство и поможет создать ощущение покоя и потока", – говорит ведущий дизайнер американской студии Decorilla.

: "Если покрасить потолок и плинтус в один цвет, это визуально увеличит пространство и поможет создать ощущение покоя и потока", – говорит ведущий дизайнер американской студии Decorilla. это позволяет другим элементам выделяться: отсутствие контраста создает ощущение единства и спокойствия, интересные элементы дизайна занимают центральное место.

Этот вариант прекрасно подходит для минималистских и современных интерьеров. Однотон создает чистые линии, что и нужно в таких стилях дизайна.

Правда, в некоторых помещениях цветовой контраст помогает подчеркнуть интерьер. Нью-йоркский дизайнер Артем Краповинський говорит, что сочетание различных оттенков придает пространству интересной глубины. Кроме того:

создает иллюзию более высокого потолка : "в помещениях с низкими потолками выбор светлого цвета потолка, чем плинтуса, может создать иллюзию высоты, делая комнату более просторной и воздушной", – уверяют дизайнеры.

: "в помещениях с низкими потолками выбор светлого цвета потолка, чем плинтуса, может создать иллюзию высоты, делая комнату более просторной и воздушной", – уверяют дизайнеры. определяет четкие границы комнаты : "если у вас очень высокие потолки, использование контрастного цвета плинтуса в более темном оттенке, визуально "обоснует" комнату, подчеркнет контуры", – говорят эксперты.

: "если у вас очень высокие потолки, использование контрастного цвета плинтуса в более темном оттенке, визуально "обоснует" комнату, подчеркнет контуры", – говорят эксперты. добавляет индивидуальности: комнаты приобретают определенный характер благодаря цветовому контрасту; они выглядят богаче, если сочетание цветов правильное.

Итак, выбор цветов зависит от ваших предпочтений. Можно создать гармоничное сочетание, а можно придумать интересный контраст.