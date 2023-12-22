Три способа, как создать идеальный интерьер с трендовым персиковым оттенком

Цветом 2024 Pantone назвали персиковый. Потому дизайнеры решили рассказать, как правильно использовать этот оттенок в интерьере.

В последние несколько лет трендовыми стали нейтральные оттенки, особенно землистые бежевые, коричневые, оранжевые. Так что привнесение персиковых тонов в ваш интерьер – актуальная идея. Вот три совета от дизайнеров, как обустроить стильное и вневременное пространство.

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Персиковый как акцентный оттенок

"Персиковые тона наполняют дом ощущением тепла и покоя. Чтобы избежать устаревшего вида, я бы предложила использовать персиковый в качестве акцента. Включите его в такие элементы, как мягкая мебель, произведения искусства или отдельный предмет мебели, сочетая с нейтральными тонами, чтобы сохранить современную, изысканную атмосферу", – объясняет американская дизайнер Дженнифер Дэвис.

Ванна с яркими обоями в стиле ретро / Фото Caitlin Higgins Photo

Покрасьте стены в персиковый цвет

Мутные персиковые оттенки стали классическими цветами, такими как серый и белый. Поэтому краску более темных тонов можно использовать для покрытия стен.

"Персиковые оттенки – теплые, хорошо подходят как для светлых, так и для затемненных помещений, и их можно использовать для окрашивания как стен, так и мебели", – рассказали эксперты.

Спальня с темно-персиковыми стенами / Фото Farrow & Ball

Создайте неожиданное сочетание тонов

"Персиковый пух, цвет рока Pantone – это красивый, универсальный и спокойный цвет, прекрасно сочетающийся с современной и традиционной атмосферой. В контрасте с голубым персиковый создает спокойный и прохладный баланс", – говорит дизайнер Кэти Кертис.

Маленькая гостиная в персиковом и голубом оттенках / Фото Henry Prideaux