Вы знали о цвете стен далеко не все: как меняется оттенок в течение дня

Многие к выбору цвета стен подходят очень тщательно: значения имеют даже малейшие погрешности в оттенке, которые могут оказать большое влияние на общую картину дизайна.

Однако сколько бы вы ни потратили времени на подбор идеального цвета, солнце может как подчеркнуть ваши достижения, так и обернуть цвет против вас.

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Как солнце влияет на цвет стен

Сторона размещения комнаты, время года, этаж и погодные условия – все это будет определять влияние на конечный оттенок, который вы получите и который будет меняться в течение года и времени суток.

Для перфекционистов такая цветная игра может быть действительно катастрофой, однако принятие и поиск положительных сторон станут лучшими спутниками. Естественное и искусственное освещение позволят вашему глазу получить разную картинку и почувствовать новую эмоцию. Следовательно, солнечная погода за окном сразу окрасит дом особым светом, а стенам придаст нужные яркие оттенки.

Влияние освещения на стены исследовал фотограф Бьорн Валландер, снимавший одну и ту же часть комнаты в течение дня. Утром краски были яркими, а вот вечерняя тень придала серый цвет.



07:00 – теплый восход солнца добавил яркости комнате / Фото House beautiful



10:00 – стена получила новую интерпретацию / Фото House beautiful



13:00 – солнечный свет добавил тепла краске / Фото House beautiful



16:00 – краски приобрели синий оттенок / Фото House beautiful

В зависимости от расположения комната будет изменяться и тон цвета: белый может приобретать как синюю остроту, так и теплый кремовый оттенок. Какие изменения ждать вам, делимся далее: