Волшебная кухня в деревенском стиле: как выбрать идеальную цветовую палитру
Источник:Homes & Gardens
Сельский стиль на кухне – это просто отдельный вид удовольствия. Если вы хотите создать уют с помощью цвета, обязательно выбирайте тона, которые ассоциируются с природой.
Вдохновленный солнцем желтый, мягкая зелень лугов, голубые оттенки рек, озер и неба, мрачные горные тона зеленого, серого и коричневого – все они характерны для деревенского стиля.
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Нейтральные тона также ключевые, но они опять же напоминают о чем-то естественном. Например, кремовый или бежевый – оттенки камня и шпатлевки, темно-черный – цвет угля и другие.
Вы можете добавить цвет в сельскую кухню многими способами: через шкафы, текстиль, плитку или столешницу на ваш выбор. Взгляните на эти 5 великолепных дизайнов.