Волшебная кухня в деревенском стиле: как выбрать идеальную цветовую палитру

Сельский стиль на кухне – это просто отдельный вид удовольствия. Если вы хотите создать уют с помощью цвета, обязательно выбирайте тона, которые ассоциируются с природой.

Вдохновленный солнцем желтый, мягкая зелень лугов, голубые оттенки рек, озер и неба, мрачные горные тона зеленого, серого и коричневого – все они характерны для деревенского стиля.

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Нейтральные тона также ключевые, но они опять же напоминают о чем-то естественном. Например, кремовый или бежевый – оттенки камня и шпатлевки, темно-черный – цвет угля и другие.

Вы можете добавить цвет в сельскую кухню многими способами: через шкафы, текстиль, плитку или столешницу на ваш выбор. Взгляните на эти 5 великолепных дизайнов.

Поставьте синий или зеленый остров

Загородная кухня в деревенском стиле с темно-синим островом / Фото Dan Duchars

Добавьте тепла и цвета с помощью кирпича и камня

Открытые кирпичные стены / Фото Cult Furniture

Сочетайте бледно-голубой с темно-серым

Темно-серые зеленые кухонные шкафы с бледно-голубыми стенами / Фото Benjamin Moore

Выбирайте темные оттенки: угольный и чёрный

Современная гостиная с черными шкафами / Фото Kitchen Makers Burbidge & Son

Добавьте солнечный желтый в сельскую кухню

Кухня с островом в цвету Sunflower chalky matt / Фото Sanderson Design Group