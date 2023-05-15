Если прихожая маленькая: 8 актуальных цветов, которые увеличивают пространство
Источник:Homes & Gardens
Когда прихожая крошечная и узкая, то люди чувствуют себя в ней неудобно. Часто правильный выбор цвета – самый простой способ решить эту проблему.
Ничто не улучшает атмосферу узкого и неуютного помещения, как цвет. Для прихожих можно выбирать любой тон, даже не сочетающийся с оттенками в спальне или кухне.
Прихожая – это отдельная комната, а значит идеальное место, чтобы проявить смелость и продемонстрировать свою индивидуальность.
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