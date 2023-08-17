Два цвета, в которые никогда не стоит окрашивать ванную комнату

Ванная комната – это место для ежедневных уходовых ритуалов и отдыха. Но ничто так не влияет на ее терапевтическую атмосферу как цвет.

Как и в других комнатах, в ванных комнатах постоянно меняются тенденции и цветные тренды. В один период времени популярен мягкий серый, а в другой – пудровый или голубой.

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Хотя, согласно психологии, при поиске идей для ванной комнаты следует избегать некоторых оттенков. К таким экспертным советам советуют прислушиваться даже дизайнеры.

Цвета, которым не место в ванных комнатах

Два оттенка, которые совсем не уместны в ванных комнатах, это оливково-зеленый и золотисто-коричневый. Почему так?

"Ни один из этих цветов не яркий и приятный, и, что более важно, оба они – цвета грязи, микробов и плесени. Этих неприятных вещей мы постоянно стараемся избежать или избавиться как раз больше всего в ванной комнате, когда заходим в комнату, чтобы оставить ее свежей и чистой", – объясняет психолог и консультант по благосостоянию Ли Чемберс.

Кроме того, Ли предполагает, что оливковый и золотисто-коричневый способны зрительно уменьшить ванные комнаты, которые обычно и так невелики.

Эти цвета могут испортить настроение еще до того, как вы начнете напускать воду в ванную. Они сделают комнату меньше, создадут замкнутое пространство, где нам будет трудно расслабиться и думать о положительных вещах.

– предостерегает эксперт.

Теперь вы знаете, в какие цвета вам никогда не следует окрашивать ванную комнату. Так что вполне естественно спросить, какие оттенки наука предлагает попробовать вместо них.

Наташа Брэдли, главный цветочный специалист Lick, рекомендует отказаться от оливкового в пользу бледного зеленого и голубого, чтобы создать свежую, успокаивающую атмосферу в комнате. Такая ванная комната будет приятным местом для ухода с утра и отдыха вечером, после тяжелого рабочего дня.