"Выбор правильного цвета краски может улучшить эстетику комнаты, наполнив ее ощущением роскоши и изысканности". – говорит эксперт по цветам Эрика Вельфель. Вот 5 лучших цветов для покраски стен, которые сделают комнаты в вашем доме более дорогими на вид.
Обратите внимание КН РИЭЛ присоединилась к программе "єВідновлення": что это значит для украинцев
Синий
Насыщенные синие создают ощущение глубины и роскоши / Фото Future
Бордовый
Глубокие фиолетовые и бордовые тона вызывают чувство роскоши и изысканности.
Светло-коричневый
Теплый оттенок, создающий атмосферу изысканности и элегантности / Фото Farrow & Ball
Горчично-желтый
Теплые золотые и металлические оттенки придают гламуру / Фото Monica Fried Design
Матовый черный
Этот глубокий, капризный оттенок черного очень эффектен / Фото Future