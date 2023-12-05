"Вибір правильних кольорів фарби може покращити естетику кімнати, наповнивши її відчуттям розкоші та вишуканості". – говорить експертка з кольорів Еріка Вельфель. Ось 5 найкращих кольорів для фарбування стін, які зроблять кімнати у вашому домі дорожчими на вигляд.
Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців
Синій
Насичені сині створюють відчуття глибини та розкоші / Фото Future
Бордовий
Глибокі фіолетові та бордові тони викликають відчуття розкоші та вишуканості / Фото deVOL
Світло-коричневий
Теплий відтінок, який створює атмосферу вишуканості й елегантності / Фото Farrow & Ball
Гірчично-жовтий
Теплі золоті та металічні відтінки додають гламуру / Фото Monica Fried Design
Матовий чорний
Цей глибокий, примхливий відтінок чорного дуже ефектний / Фото Future