5 неожиданных оттенков, которые сделают комнату более дорогой на вид

Важно выбрать цвета, которые лучше всего соответствуют атмосфере, которую вы хотите создать в своем доме. Если вы пытаетесь "поднять" вид интерьера до имеющего дорогостоящий вид, нужно использовать специальные оттенки.

"Выбор правильного цвета краски может улучшить эстетику комнаты, наполнив ее ощущением роскоши и изысканности". – говорит эксперт по цветам Эрика Вельфель. Вот 5 лучших цветов для покраски стен, которые сделают комнаты в вашем доме более дорогими на вид.

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Синий

Насыщенные синие создают ощущение глубины и роскоши / Фото Future

Бордовый

Глубокие фиолетовые и бордовые тона вызывают чувство роскоши и изысканности.

Светло-коричневый

Теплый оттенок, создающий атмосферу изысканности и элегантности / Фото Farrow & Ball

Горчично-желтый

Теплые золотые и металлические оттенки придают гламуру / Фото Monica Fried Design

Матовый черный

Этот глубокий, капризный оттенок черного очень эффектен / Фото Future