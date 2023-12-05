5 неожиданных оттенков, которые сделают комнату более дорогой на вид
Источник:Homes & Gardens
Важно выбрать цвета, которые лучше всего соответствуют атмосфере, которую вы хотите создать в своем доме. Если вы пытаетесь "поднять" вид интерьера до имеющего дорогостоящий вид, нужно использовать специальные оттенки.
"Выбор правильного цвета краски может улучшить эстетику комнаты, наполнив ее ощущением роскоши и изысканности". – говорит эксперт по цветам Эрика Вельфель. Вот 5 лучших цветов для покраски стен, которые сделают комнаты в вашем доме более дорогими на вид.
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