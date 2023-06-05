Три лучших цвета кухонных шкафов, которые дизайнеры искренне советуют
Источник:Homes & Gardens
Очевидно, что вы хотите выбрать такие кухонные шкафы, которые вам понравятся. Но вы также можете учесть декоративную силу каждого оттенка.
Каждый цвет имеет свои преимущества. Одни могут зрительно увеличить помещение, другие – уменьшить. Однако следует обращать внимание также на цвет комнаты, чтобы они хорошо сочетались.
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Белый
Белые кухонные шкафы можно использовать в любом стиле интерьера. "Вечный, но современный, он придаст классическим шкафам приподнятого вида, что станет идеальной основой для нейтральных и красочных аксессуаров и мебели", – говорят эксперты.
В то же время белые шкафы легче загрязняются, чем другие. Поэтому они будут не самым лучшим выбором для домов с маленькими детьми и домашними животными.
Серый
Существует ряд различных оттенков серого цвета, от серо-белого до темно-серого. "Серый, безусловно, один из самых популярных цветов, которые мы видели в последние годы. Он подходит практически к любому стилю кухни, от деревенского до ультрасовременного", – говорит специалист Мелисса Клинк.
Серый легко сочетается с другими цветами, что облегчает создание удачной цветовой схемы для комнаты.
Серые шкафы можно выбирать для любого интерьера.
Желтый
Более смелые, яркие и теплые оттенки являются новой цветовой тенденцией для кухонных шкафов. Их можно использовать как для всей комнаты, так и для отдельных зон, например, для кухонных островов.
Популярным энергичным оттенком является желтый. Он отлично смотрится в больших и малых помещениях. Однако в небольших кухнях лучше использовать бледные оттенки желтого, потому что яркие могут быть слишком доминирующими.