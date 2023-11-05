Какие цвета сочетаются с белым: 5 комбинаций, одобренных дизайнерами
Источник:Homes & Gardens
Белый – универсальный цвет и один из самых распространенных оттенков из-за его широкой популярности. Он может быть и теплым и холодным, поэтому хорошо сочетается почти со всеми остальными цветами.
"Есть веская причина, почему белый – самый популярный цвет. Дело в том, что он делает ваш дом чистым, воздушным и просторным", – объясняет Эшли МакКоллум, эксперт по цветам в Glidden. Красота белой краски состоит в том, что она создает пустое полотно. Благодаря этому эффекту мебель и декор становятся эффектными деталями в интерьере. Вот пять идеальных цветовых комбинаций с белым.
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