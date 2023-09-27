Какие цвета сочетать с нежно-розовым: 5 тонов, которые создают идеальные комбинации
Источник:Homes & Gardens
Этот оттенок розового является популярным выбором, когда дело касается дизайнов интерьера. Но в процессе ремонта возникает вопрос, какие цвета лучше всего сочетаются с нежно-розовым.
"Розовый – один из моих любимых цветов. Это успокаивающий цвет, который ассоциируется с любовью и добротой", – говорит Франческа Везель, основательница Francesca's Paints.
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А еще это очень универсальный тон, который отлично смотрится в гостиных, кухнях, спальнях, ванных комнатах и коридорах. Словом, нежно-розовой может быть любая комната. Вот 5 тонн от экспертов по цвету и дизайнеров, идеально дополняющих этот оттенок.