Пять цветов, которые идеально дополняют светло-серый: лучшие сочетания от дизайнеров
Источник:Homes & Gardens
Серый – это универсальный нейтральный цвет, хорошо подходящий для любой комнаты и создающий успокаивающий и современный фон. Дополнить этот цвет можно многими тонами, а не только белым, как большинство привыкло.
Красота светло-серого в том, что вы можете сочетать его как с яркими, так и другими нейтральными цветами. Всё зависит от настроения и атмосферы, которые вы хотите создать. Например, если вам нужно успокаивающее пространство, выбирайте нежные оттенки, например шалфейно-зеленый, румяно-розовый или темно-коричневый. Наконец, вот 5 самых удачных "партнеров" для светло-серого.
Обратите внимание Чем руководствуются украинцы, покупая жилье в сегодняшних реалиях
Красный