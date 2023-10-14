Пять лучших цветов для ванной комнаты создают успокаивающую атмосферу

В ванной комнате важно создать расслабленную и успокаивающую атмосферу. Этому могут помочь цвета краски, которые вы выберите для стенок.

По словам экспертов по цвету, существует много тонов для покраски ванной комнаты, которые создадут чувство покоя. Это могут быть как сдержанные нейтральные, так и смелые оттенки. Вот пять самых лучших успокаивающих цветов, которые к тому же сейчас в тренде.

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Синий

Многие оттенки синего можно использовать в ванной / Фото Benjamin Moore

Классический белый

Белая ванная комната в деревенском стиле / Фото Future

Шалфей

Панельные стены, окрашенные в шалфейный / Фото Future

Нежно-розовый

Мягкие розовые просто идеальны для окрашивания стен в ванной / Фото Farrow & Ball

Насыщенный сливовый

Ванная комната сливового цвета / Фото Benjamin Moore