Белый цвет является универсальным, поэтому его можно совместить почти со всеми оттенками. Дизайнеры рассказали, какие тона всегда будут в тренде и какой эффект они создадут в интерьере вместе с белым.

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Выбирайте глубокие и темные оттенки для контраста

Кухня с темно-синими шкафами и белой духовкой / Фото Bess Friday

Если вы хотите визуально выделить белую технику, темные цвета будут лучшим выбором. "Для тех, кто хочет создать драматический вид, смелые цвета, например темно-синий, темно-серый или темно-красный, могут создать впечатляющий контраст с белой техникой, добавляя современный и изысканный штрих на кухне", – убеждает американский дизайнер интерьера Дженнифер Дэвис.

Глубокий бордовый или терракотовый будет уместным на кухне в деревенском стиле, тогда как темно-зеленый или темно-синий – в современных интерьерах.

Сочетайте белый с нейтральными тонами для мягкого вида

Современная кухня с деревянной мебелью оригинального цвета / Фото Mindy Laven

Нейтральные тона, такие как серый, бежевый или темно-коричневый создают вневременной и элегантный фон для белой техники. В сочетании с белым они создадут успокаивающую атмосферу на кухне.

Еще одним замечательным оттенком является шалфейно-зеленый, который стал трендом 2023 года и популярен до сих пор. Бледно-розовый или нежно-серый можно выбрать для интерьера в скандинавском стиле.