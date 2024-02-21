Білий колір є універсальним, тому його можна поєднати майже з усіма відтінками. Дизайнери розповіли, які тони завжди будуть в тренді та який ефект вони створять в інтер'єрі разом із білим.

Зверніть увагу Що таке житлова та загальна площа будівлі: пояснення девелопера

Обирайте глибокі й темні відтінки для контрасту

Кухня з темно-синіми шафами та білою духовкою / Фото Bess Friday

Якщо ви хочете візуально виокремити білу техніку, темні кольори будуть найкращим вибором. "Для тих, хто хоче створити драматичний вигляд, сміливі кольори, як-от темно-синій, темно-сірий або темно-червоний, можуть створити вражаючий контраст із білою технікою, додаючи сучасний і вишуканий штрих на кухні", – переконує американська дизайнерка інтер'єру Дженніфер Девіс.

Глибокий бордовий або теракотовий буде доречним на кухні в сільському стилі, тоді як темно-зелений або темно-синій – в сучасних інтер'єрах.

Поєднайте білий з нейтральними тонами для м'якого вигляду

Сучасна кухня з дерев'яними меблями оригінального кольору / Фото Mindy Laven

Нейтральні тони, такі як сірий, бежевий чи темно-коричневий створюють позачасовий та елегантний фон для білої техніки. У поєднанні з білим вони створять заспокійливу атмосферу на кухні.

Ще одним чудовим відтінком є шавлієво-зелений, який став трендом 2023 року й популярний досі. Блідо-рожевий або ніжно-сірий можна обрати для інтер'єру в скандинавському стилі.