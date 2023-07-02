Дизайнеры предостерегают: пять цветов, в которые не стоит красить гостиную

Каждая гостиная – главная комната в любом доме. Над дизайном комнаты следует хорошо поработать и выбрать правильный цвет.

Такие цвета, как зеленый и розовый, в последнее время находятся на пике популярности. Однако эксперты говорят, что следует избегать некоторых оттенков этих тонов. Все для того, чтобы ваша гостиная оставалась вневременной и стильной в течение долгого времени. Вот 5 цветов, которые не следует выбирать.

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Коричневый

Коричневая гостиная может тяготить / Фото Future

Пудровый

Розовый и его оттенки нравятся немногим людям / Фото Claudia Bryant

Черный

Комнаты черного цвета пугают / Фото Future

Моховой

Темные оттенки зеленого портят уют / Фото Polly Wreford

Желтый

Дизайнеры говорят, что желтый напрягает и ошеломляет / Фото Brent Darby