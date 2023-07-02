Дизайнеры предостерегают: пять цветов, в которые не стоит красить гостиную
Источник:Homes & Gardens
Каждая гостиная – главная комната в любом доме. Над дизайном комнаты следует хорошо поработать и выбрать правильный цвет.
Такие цвета, как зеленый и розовый, в последнее время находятся на пике популярности. Однако эксперты говорят, что следует избегать некоторых оттенков этих тонов. Все для того, чтобы ваша гостиная оставалась вневременной и стильной в течение долгого времени. Вот 5 цветов, которые не следует выбирать.
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