Приобрести жилье в 98-этажном доме можно по цене от 7 миллионов долларов (191 миллион гривен). Как выглядит небоскреб – смотрите ниже.
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Что известно о небоскребе
Высота Central Park Tower составляет 472 метра и 98 этажей. Это выше, чем всемирно известный Empire State Building. На строительство было потрачено 3 миллиарда долларов (81,8 миллиарда гривен). Внутри расположено 179 кондоминиумов, жители которых получат прекраснейший вид на парк. Ценник на жилье стартует от 7 миллионов долларов.
Самый высокий жилой небоскреб расположен на Манхэттене / Фото Getty Images
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В основании самого высокого небоскреба – семиэтажный люксовый универмаг Nordstorm, который также стал одним из соинвесторов здания.
Как выглядит Central Park Tower в Нью-Йорке / Фото Getty Images: