В Дании построили самый высокий в мире замок из песка: впечатляющие фото и видео
Источник:Euronews
В Дании 30 скульпторов построили замок из песка. Он является самым высоким в мире.
Постройку внесут в книгу рекордов Гиннеса. Как она выглядит – смотрите далее.
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Что известно о замке
Высота самого высокого в мире замка составляет 21,16 метра. Это на 3,5 метров выше, чем рекорд, установленный в Германии в 2019 году.
Для строительства использовали 1860 тонн песка. Для того чтобы конструкция не рухнула, здание построили в форме треугольника. Также скульпторы использовали специальный клей. Постройку украсили узорами. Теперь ее внесут в книгу рекордов Гиннеса.
Невероятное здание соорудили из песка и закрепили клеем / Фото John Andersen, Skulpturparken Blokhus
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Как выглядит замок из песка в Дании / Фото John Andersen, Skulpturparken Blokhus:
Смотрите видео с самым высоким замком: