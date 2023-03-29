Самые популярные предметы декора для красивого двора: их сейчас покупают все

Как только теплеет, хозяева дома начинают обустраивать свои дворики. Сезон уютных вечеров на природе вот-вот начнется, поэтому стоит знать, какие предметы декора сейчас покупают чаще всего.

Существует множество предметов наружного декора, которые сегодня очень популярны среди покупателей. Вот что люди чаще всего покупали последние три месяца.

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Раздвижные двери популярны, как никогда

Только за последние три месяца количество раздвижных дверей выросло на 99%. Эта тенденция имеет смысл, поскольку люди объединяют свои внутренние и внешние пространства, говорит лицензированный агент по недвижимости Джой Ауманн.

Раздвижные двери обеспечивают плавный переход из середины дома наружу, создавая красивое и функциональное пространство, которое кажется большим и открытым.

– говорит Ауманн.

Выбирая раздвижную дверь, помните о своем климате и потребностях. Многие материалы способствуют энерго- и теплоэффективности в течение всего года в зависимости от того, где расположен ваш дом.

Деревянные стулья покупают чаще всего

Вполне понятно, что спрос на уличные шезлонги стремительно растет, но сейчас наиболее популярны деревянные стулья (рост на 363% за последние три месяца). Закупки стульев ротанговых за последние три месяца выросли на 40%.

"Места для сидения на открытом воздухе должны быть удобными, прочными и универсальными, чтобы соответствовать разным случаям и настроениям. Деревянные стулья дополняют любой стиль внутреннего дворика", – говорит дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Полосатые подушки появляются на внутренних двориках везде

Один из самых лучших способов мгновенно обновить свое внешнее пространство – это подушки. Сейчас спрос вырос именно на полосатые подушки – на 139% за последние три месяца.

Причина проста: полосатые подушки добавляют красок обычным однотонным диванам или стульям.



Полосатые подушки сейчас в моде / Фото Wolfe Rizor Interiors

Самшит – самое популярное растение

Поскольку многие садоводы терпеливо ждут, пока появятся весенние цветы, они инвестируют в "крепкие" растения самшита. Продажи самшита выросли на 165% за последние три месяца.

Растения самшита являются популярным выбором для озеленения и декоративных целей благодаря их вечнозеленым листьям и универсальности.

– говорит специалист Натан Клер.



Самшит – вечнозеленое растение, которое чаще всего покупают / Фото Design Builders

Однако имейте в виду, что растения самшита растут на почве с хорошим дренажем и при умеренных температурах. Эти растения также нуждаются в регулярной обрезке.